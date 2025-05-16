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Джо Дон Бейкер умер: что известно о смерти актера из Джеймса Бонда
Фильмы и сериалы

16 мая 2025, 13:15

1 мин.

Умер американский актер Джо Бейкер, известный по фильмам о Джеймсе Бонде

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото imago stock, people, Global Look Press

В возрасте 89 лет умер американский актер Джо Дон Бейкер.

«Его оплакивает небольшой, но очень близкий круг друзей, которые будут скучать по нему вечно», — сообщили близкие артиста на сервисе Legacy.

За свою жизнь Бейкер сыграл более чем в 70 проектах, включая фильмы о Джеймсе Бонде, картину Тима Бертона «Марс атакует!» и «Голоса травы» Чарльза Мэттоу.

Последней картиной Джо Бейкера стала криминальная драма «Мад», в 2012 году номинированная на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

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