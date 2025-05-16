Умер американский актер Джо Бейкер, известный по фильмам о Джеймсе Бонде

В возрасте 89 лет умер американский актер Джо Дон Бейкер.

«Его оплакивает небольшой, но очень близкий круг друзей, которые будут скучать по нему вечно», — сообщили близкие артиста на сервисе Legacy.

За свою жизнь Бейкер сыграл более чем в 70 проектах, включая фильмы о Джеймсе Бонде, картину Тима Бертона «Марс атакует!» и «Голоса травы» Чарльза Мэттоу.

Последней картиной Джо Бейкера стала криминальная драма «Мад», в 2012 году номинированная на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.