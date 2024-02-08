Джина Карано подала в суд на Disney за увольнение из сериала «Мандалорец»
Боец ММА и актриса Джина Карано подала в суд на Disney за увольнение из сериала «Мандалорец».
В проекте по вселенной «Звездных войн» у Карано была роль солдата Кары Дюн, но после нескольких постов актрисы в соцсетях на острые темы студия Lucasfilm приняла решение о расторжении контракта.
В официальном заявлении Карано говорится, что она была уволена незаконно по причине дискриминации. Актриса требует, чтобы Lucasfilm вернула ее в проект и заплатила 75 000 долларов.
Судебные издержки покроет X (бывший Twitter), принадлежащий Илону Маску: ранее миллиардер дал обещание оплатить адвокатов каждому, кто будет уволен за свою точку зрения, выраженную на его платформе.
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