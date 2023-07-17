Джеймс Кэмерон опроверг слухи о съёмках сериала про крушение батискафа «Титан»

Недавно британский таблоид «The Sun» опубликовал новость о будущем проекте режиссера «Титаника». По их версии, Джеймс Кэмерон взялся за работу над многосерийной драмой о гибели глубоководного аппарата «Титан», пассажиры которого планировали спуститься к обломкам легендарного лайнера, затонувшего в 1912 году.

Кэмерона задела публикация, и он сразу же прокомментировал ее на своей странице: «Обычно я не отвечаю на оскорбительный слухи из СМИ, но сейчас просто обязан. Я НЕ веду переговоры по поводу фильма об OceanGate и никогда не буду», — написал режиссер.