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Джеймс Ганн рассказал о первоначальном видении персонажей «Стражей Галактики»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Стражи Галактики. Часть 3».

В эпизоде документального сериала «Марвел: Общий сбор», посвященного созданию фильма «Стражи Галактики 3», режиссер картины Джеймс Ганн рассказал, что, приступая к работе над проектом, он четко представлял то, какой актер должен сыграть каждого из команды космических пиратов.

Каст мечты удалось воплотить в жизнь лишь отчасти: «Когда я впервые пришел в Marvel представлять «Стражей Галактики», то принес с собой небольшую книжку. Я очень много работал, собирая информацию воедино: изображения, фотоотсылки и все такое. В этой книге были перечислены персонажи и указано, кто, по моему мнению, должен их сыграть. И, конечно же, ни один из актеров, которые были в этой книге, не сыграл этих персонажей, за исключением Зои Салданы (Гамора, — прим.), которую я встретил и полюбил с самого начала».

Картина «Стражи Галактики. Часть 3» собрала в мировом прокате более 845 миллионов долларов и спасла неровный старт Пятой фазы Marvel. В первой сцене после титров был представлен обновленный состав «стражей», а после второй зрителям пообещали, что Звездный Лорд еще вернется.

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