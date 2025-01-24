Джеймс Ганн опубликовал первое фото со съемок «Супергерл» с Милли Олкок

Глава обновленной DCU Джеймс Ганн опубликовал первое фото со съемок «Супергерл: Женщина завтрашнего дня» с Милли Олкок.

Фото Джеймс Ганн, соцсети

Вторая картина медиафраншизы «Вселенная DC» расскажет о Каре Зор-Эл, которая, празднуя свой 21 день рождения, путешествует по галактике в компании Крипто Суперпса. По пути супергероиня знакомится с инопланетянкой по имени Рути, что приводит ее на путь мести.

Режиссером «Женщины завтрашнего дня» выступает Крэйг Гиллеспи («Пэм и Томми», «Круэлла»).

Также в фильме снимаются Маттиас Шонартс, Ив Ридли и Джейсон Момоа — актер, известный в киновслеленной DC как Аквамен, на этот раз воплотит образ инопланетянина Лобо.