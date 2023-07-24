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Сегодня, 18:00

Джейми Фокс впервые рассказал о своем состоянии после госпитализации

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из фильма «Малыш на драйве».

Оскароносный актер, известный зрителям по таким фильмам, как «Джанго освобожденный», «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», «Штурм Белого дома» и «Законопослушный гражданин», опубликовал видео, в котором наконец-то высказался о проблемах со здоровьем. Напомним, что Джейми Фокс был госпитализирован еще в апреле, но его представители не делились никакими подробностями, а в социальных сетях даже начали распространяться слухи о парализации и потере зрения.

«Я знаю, что многие ждали от меня новостей. Но, если честно, я просто не хотел, чтобы вы видели меня в таком состоянии. Я хочу, чтобы вы видели, как я смеюсь и хорошо провожу время, устраиваю вечеринки, шучу, снимаюсь в кино и телешоу», — признался Фокс, добавив, что не стал бы публиковать кадры с торчащими из него трубками. Актер не назвал точную причину своих проблем, однако упомянул, что в какой-то момент не был уверен, что сможет выкарабкаться, и назвал произошедшее с ним настоящим адом. «Но я вернулся и готов работать», — подытожил Фокс.

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