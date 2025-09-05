Джессика Честейн: звезда на голливудской Аллее славы
Фильмы и сериалы

5 сентября 2025, 19:30

1 мин.

Джессика Честейн получила звезду на голливудской Аллее славы

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Variety, YouTube
Фото Variety, YouTube

Джессика Честейн получила именную звезду на голливудской Аллее славы. Актриса известна по работе над такими фильмами, как «Прислуга», «Интерстеллар» и «Опасная игра Слоун».

Память фильм 2024: обзор, рецензия, критика.«Память»: каким получился фильм с Питером Сарсгаардом и Джессикой Честейн

В 2022 году Джессика Честейн получила «Оскар» за лучшую женскую роль в картине «Глаза Тэмми Фэй» о жизненном пути телеевангелистов Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера.

Фильмография Джессики Честейн насчитывает более 60 проектов. Ближайшая премьера с участием актрисы — сериал Apple TV+ «Савант» о женщине, внедряющейся в онлайн-группы хейтеров для предотвращения масштабных нападений.

Дракула, фильм.Премьеры фильмов сентября-2025: даты выходов новинок и ре-релизов

Новости холдинга
Атмосфера стала хуже, а Мойзес усомнился в Челестини, который раздул штаб своими людьми. Почему ЦСКА стал разваливаться изнутри
В минюсте Польши проведут тщательное рассмотрение дела археолога Бутягина
Трусова грозит четверными после родов. У нее реальные перспективы?
Телеведущая Галина Мшанская умерла на 92-м году жизни
ВС РФ за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ
Анвар Гатиятулин: «Женя Кузнецов — гений! Как Овечкин и Малкин»
Сериал «Сердцебиение» с Керемом Бюрсином выйдет 7 сентября
Сериал «Сердцебиение» с Керемом Бюрсином выйдет 7 сентября

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
19:25
Когда выйдет 9-й эпизод романтической антологии «История любви»
17:55
Когда выйдет 10-й эпизод 3-го сезона сериала «Вампиры средней полосы»
17:23
Умер актер и мастер боевых искусств Чак Норрис
16:25
Опубликован первый кадр с Дэвидом Теннантом из финального спецвыпуска «Благих знамений»
19 мар 20:00
На западный лад: 5 современных зарубежных сериалов об истории России