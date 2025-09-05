Джессика Честейн получила звезду на голливудской Аллее славы

Джессика Честейн получила именную звезду на голливудской Аллее славы. Актриса известна по работе над такими фильмами, как «Прислуга», «Интерстеллар» и «Опасная игра Слоун».

В 2022 году Джессика Честейн получила «Оскар» за лучшую женскую роль в картине «Глаза Тэмми Фэй» о жизненном пути телеевангелистов Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера.

Фильмография Джессики Честейн насчитывает более 60 проектов. Ближайшая премьера с участием актрисы — сериал Apple TV+ «Савант» о женщине, внедряющейся в онлайн-группы хейтеров для предотвращения масштабных нападений.