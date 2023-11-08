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Сегодня, 15:00

Джереми Аллен Уайт рассказал, почему не снимается в супергеройских фильмах

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из сериала «Медведь».

В интервью GQ Джереми Аллен Уайт рассказал, что находится в замешательстве от того, как кинокомиксы стали вершиной актерской карьеры: «У меня была встреча по поводу фильма в духе Marvel и свое видение роли. Думаю, я все сыграл неправильно».

Аллен Уайт вспоминал, как на прослушивании спросил у руководителей: «Расскажите мне, почему я должен сняться в вашем фильме?» — на что они мне ответили что-то вроде: «Да пошел ты». И я сказал: «Ну ладно».

Джереми Аллен Уайт добавил, что, несмотря на то что он не понимает текущего востребованного направления индустрии, кинокомиксы создают очень талантливые люди: «Меня сбивает с толку то, как вершина актерской карьеры стала означать участие в подобных проектах, но у них есть очень хорошие режиссеры и актеры для создания этих фильмов».

Следующим проектом актера будет спортивная драма «Стальная хватка», премьера которой пройдет 22 декабря.

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