Джереми Аллен Уайт получил «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в комедийном телесериале»

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Продолжают становиться известны имена лауреатов премии «Эмми-2023». В номинации «Лучшая мужская роль в комедийном телесериале» победил Джереми Аллен Уайт за роль Кармена Берзатто в сериале «Медведь».

Проект рассказывает о ранее занимавшимся высокой кухней молодом шеф-поваре, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторанчик, унаследованный от умершего брата.

Ранее мы писали, что Мэттью Макфэдиен получил «Эмми» за роль в «Наследниках».