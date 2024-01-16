Джереми Аллен Уайт получил «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в комедийном телесериале»
Продолжают становиться известны имена лауреатов премии «Эмми-2023». В номинации «Лучшая мужская роль в комедийном телесериале» победил Джереми Аллен Уайт за роль Кармена Берзатто в сериале «Медведь».
Проект рассказывает о ранее занимавшимся высокой кухней молодом шеф-поваре, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторанчик, унаследованный от умершего брата.
Ранее мы писали, что Мэттью Макфэдиен получил «Эмми» за роль в «Наследниках».
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