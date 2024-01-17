Вышел тизер сериала Гая Ричи «Джентльмены» по одноименному фильму
Netflix опубликовал первый тизер сериала Гая Ричи «Джентльмены»
Netflix опубликовал первый тизер сериала Гая Ричи «Джентльмены», основанного на одноименном фильме режиссера 2019 года. За его сценарий отвечают также Гай Ричи и Мэттью Рид («Комендантский час»).
В криминальной комедии снялись Тео Джеймс, Кристиан Ди Сиулло, Кая Скоделарио, Дэниэл Ингс, Джоэли Ричардсон, Винни Джонс, Макс Бисли, Алексис Родни и Фредди Фокс.
В первый сезон «Джентльменов» войдет восемь эпизодов. Дата их релиза пока неизвестна.
Кадры из сериала «Джентльмены»
Фото Кадр из сериала «Джентльмены»
Фото Кадр из сериала «Джентльмены»
Фото Кадр из сериала «Джентльмены»
Фото Кадр из сериала «Джентльмены»
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16 янв 21:30
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