Вышел тизер сериала Гая Ричи «Джентльмены» по одноименному фильму

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Netflix опубликовал первый тизер сериала Гая Ричи «Джентльмены», основанного на одноименном фильме режиссера 2019 года. За его сценарий отвечают также Гай Ричи и Мэттью Рид («Комендантский час»).

В криминальной комедии снялись Тео Джеймс, Кристиан Ди Сиулло, Кая Скоделарио, Дэниэл Ингс, Джоэли Ричардсон, Винни Джонс, Макс Бисли, Алексис Родни и Фредди Фокс.

В первый сезон «Джентльменов» войдет восемь эпизодов. Дата их релиза пока неизвестна.

Кадры из сериала «Джентльмены»

Фото Кадр из сериала «Джентльмены»

Фото Кадр из сериала «Джентльмены»

Фото Кадр из сериала «Джентльмены»