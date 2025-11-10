Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Дженнифер Лоуренс рассказала о съемках откровенных сцен в фильме Умри, моя любовь
Фильмы и сериалы

10 ноября, 14:00

1 мин.

Дженнифер Лоуренс рассказала о съемках откровенных сцен в фильме «Умри, моя любовь»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Умри, моя любовь», реж. Линн Рэмси, Sikelia Productions, Black Label Media, Excellent Cadaver
Фото Кадр из фильма «Умри, моя любовь», реж. Линн Рэмси, Sikelia Productions, Black Label Media, Excellent Cadaver

В интервью подкату Las Culturistas Дженнифер Лоуренс рассказала, что во время съемках откровенных сцен с Робертом Паттинсоном в фильме «Умри, моя любовь» не обращалась за помощью к специальному координатору.

«У нас не было (координатора интимных сцен), или, возможно был, но нам не понадобился... Я чувствовала себя с Робом в полной безопасности», — рассказала актриса ведущим подкаста. «Он не извращенец и очень влюблен в (партнершу) Сьюки Уотерхаус».

«Умри, моя любовь» — это адаптация одноименной книги Арианы Харвич, которая рассказывает о паре, переживающей сложный период в отношениях.

В российский прокат картина выйдет 27 ноября.

Умри моя любовь фильм: что известно, дата выхода&nbsp;&mdash; Роберт Паттинсон и&nbsp;Дженнифер Лоуренс.«Умри, моя любовь»: что известно о драмеди с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Читайте далее
Дата выхода сериала «Обнальщик»: расписание релиза эпизодов

  • Belousov

    Лоуренс и в более "интересном" кино снималась, ей не привыкать))

    10.11.2025

    • Следующий материал
    Дата выхода сериала «Обнальщик»: расписание релиза эпизодов

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    13 ноя 17:05
    Вышел первый тизер-трейлер фильма «Дьявол носит Prada 2»
    13 ноя 16:35
    Вышел первый трейлер мультфильма «Братья Супер Марио в кино 2»
    13 ноя 16:20
    Даже лучше корейских: 10 китайских дорам, которые вас покорят
    13 ноя 11:06
    Актера Владимира Стеклова экстренно госпитализировали
    12 ноя 22:15
    Стартовали съемки 2-го сезона сериала «Дюна: Пророчество»