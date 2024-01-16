Дженнифер Кулидж получила «Эмми» в номинации «Лучшая актриса второго плана в драматическом телесериале»

Настало время объявить первых победителей телевизионного аналога «Оскара», премии «Эмми-2023».

В номинации «Лучшая актриса второго плана в драматическом телесериале» победила невероятная Дженнифер Кулидж.

«Белый лотос» — сериал HBO, по сюжету которого отдыхающие в одноименном отеле гости проявляют самые разные стороны своей личности. Сотрудники «Белого лотоса», впрочем, стараются в этом им соответствовать.