Дженнифер Кулидж получила «Эмми» в номинации «Лучшая актриса второго плана в драматическом телесериале»
Настало время объявить первых победителей телевизионного аналога «Оскара», премии «Эмми-2023».
В номинации «Лучшая актриса второго плана в драматическом телесериале» победила невероятная Дженнифер Кулидж.
«Белый лотос» — сериал HBO, по сюжету которого отдыхающие в одноименном отеле гости проявляют самые разные стороны своей личности. Сотрудники «Белого лотоса», впрочем, стараются в этом им соответствовать.
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