Дженнифер Гарнер вернется к роли Электры спустя 20 лет

Американская актриса пополнила каст третьей части «Дэдпула». Впервые Дженнифер Гарнер сыграла наемницу из комиксов Marvel в 2003 году: тогда она появилась в фильме «Сорвиголова», за роль в котором получила премию канала MTV в категории «Прорыв года». Два года спустя вышел сольный спин-офф «Электра», но его не оценили ни критики, ни зрители.

Напомним, что в «Дэдпуле 3», премьера которого запланирована на май 2024-го, также ожидается возвращение Хью Джекмана к образу Росомахи. Главную роль по-прежнему исполнит Райан Рейнольдс.