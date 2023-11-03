Дженнифер Гарнер и Эд Хелмс меняются телами со своими детьми в трейлере комедии Family Switch
Netflix опубликовал трейлер комедии Макджи («Значит, война») Family Switch. По сюжету утерянную эмоциональную связь между членами семьи помогает восстановить рождественское чудо: родители и дети меняются телами, чтобы научиться лучше понимать друг друга.
В картине снялись Дженнифер Гарнер, Эмма Майерс, Рита Морено, Пит Холмс, Илайя Изорелис Паулино и Эд Хелмс.
Премьера фильма Family Switch пройдет 30 ноября.
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