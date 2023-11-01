Дженна Ортега попадает в преступный мир в трейлере фильма «Крупный улов»

Paramount представил новый трейлер триллера Брайана Хелгеленда («История рыцаря») «Крупный улов», по сюжету которого братья оказываются втянуты в сделку с преступным синдикатом Бостона.

В фильме снялись Дженна Ортега, Бен Фостер, Тоби Уоллес, Томми Ли Джонс, Тим Дейли, Клейн Кроуфорд, Лолита Давидович, Исмаэль Крус Кордова, Аарон Стэнфорд и Меган Литерс.

Премьера триллера «Крупный улов» пройдет 15 декабря.