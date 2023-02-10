Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:37

Дженна Ортега должна была появиться в четвертом сезоне сериала «Ты»

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Netflix

В недавней беседе с журналом Indie Wire Сера Гэмбл рассказала, что Дженна Ортега могла появиться в четвертом сезоне «Ты» / You. Актрисе помешали съемки в «Уэнздей». Однако, если график позволит, Дженна Ортега может вернуться в продолжении сериала в роли Элли Алвес из второго сезона. «У нас еще есть идеи для Элли. Если график позволит ей навестить нас снова, мы будем очень благодарны», — поделилась создатель «Ты» / You.

За последние несколько лет известность Дженны Ортега значительно возросла. Особую роль в этом сыграли фильмы ужасов «X Ти Уэста» и «Крик» (2022). Но наибольшую популярность актрисе принесла роль Уэнсдей из семейства Аддамс, сделав ее лицом одного из самых популярных шоу в истории Netflix.

На канале в Дзене мы разыгрываем полезные для здоровья подарки! Участвуйте в конкурсе, чтобы выиграть ортопедические подушки и массажер.

Сериалы
1
0
Читайте также
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Франшизы «История игрушек», «Холодное сердце» и «Зверополис» получат продолжение
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости