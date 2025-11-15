Стиль жизни
Джекпот фильм 2025: трейлер и дата выхода в России — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

1 мин.

Боевик «Джекпот» с Дэйвом Батистой выйдет в российский прокат 20 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Джекпот», реж. Майкл Даус, Scott Free Productions, Capstone Studios, Ashland Hill Media Finance
Фото Кадр из фильма «Джекпот», реж. Майкл Даус, Scott Free Productions, Capstone Studios, Ashland Hill Media Finance

20 ноября в российский прокат выйдет боевик Майкла Дауса («8-битное Рождество») «Джекпот». По сюжету агент под прикрытием Сил (Дэйв Батиста) преследует собственных детей-подростков, грабящих картели при помощи его секретных данных.

Кто снялся в фильме «Джекпот»

В картине снялись Дэйв Батиста, София Лиллис, Бобби Каннавале, Уитни Пик, Тони Далтон, Джек Чемпион, Кейт дель Кастильо, Инде Наварретт, Блу дель Баррио и Зейр Адамс.

Трейлер фильма «Джекпот»

Однажды в... Голливуде, фильм, 2019.Кризис среднего возраста и ссора с другом без причин: 7 фильмов с отличными диалогами

