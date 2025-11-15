Боевик «Джекпот» с Дэйвом Батистой выйдет в российский прокат 20 ноября
20 ноября в российский прокат выйдет боевик Майкла Дауса («8-битное Рождество») «Джекпот». По сюжету агент под прикрытием Сил (Дэйв Батиста) преследует собственных детей-подростков, грабящих картели при помощи его секретных данных.
Кто снялся в фильме «Джекпот»
В картине снялись Дэйв Батиста, София Лиллис, Бобби Каннавале, Уитни Пик, Тони Далтон, Джек Чемпион, Кейт дель Кастильо, Инде Наварретт, Блу дель Баррио и Зейр Адамс.
Трейлер фильма «Джекпот»
