Боевик «Джекпот» с Дэйвом Батистой выйдет в российский прокат 20 ноября

20 ноября в российский прокат выйдет боевик Майкла Дауса («8-битное Рождество») «Джекпот». По сюжету агент под прикрытием Сил (Дэйв Батиста) преследует собственных детей-подростков, грабящих картели при помощи его секретных данных.

Кто снялся в фильме «Джекпот»

В картине снялись Дэйв Батиста, София Лиллис, Бобби Каннавале, Уитни Пик, Тони Далтон, Джек Чемпион, Кейт дель Кастильо, Инде Наварретт, Блу дель Баррио и Зейр Адамс.