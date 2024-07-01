Джаред Падалеки раскритиковал The CW за простой и дешевый контент

В интервью Variety актер Джаред Падалеки раскритиковал американский канал The CW после закрытия сериала «Уокер», в котором он играл главную роль на протяжении четырех сезонов.

«Я чувствую, что The CW, частью которого я был в прошлом году, — это не тот The CW, частью которого я был под руководством Марка Педовица (бывшего председателя и генерального директора) все эти годы, почти 20 лет», — считает актер.

Джареда Падалеки и The CW связывали многие годы сотрудничества. Актер снимался в сериале «Девочки Гилмор», выходившего на The WB (прежнее название канала), и, конечно, в «Сверхъестественном», продержавшемся в эфире целых пятнадцать сезонов.

По мнению Падалеки, сейчас качество контента на канале снизилось.

«Это выглядит дешево! Мне неприятно говорить это, но так и есть. В смысле, черт возьми, снова меня уже не уволят, так что я предельно честен. На мой взгляд, их интересует простой и дешевый контент, которым можно было бы заполнить экранное время», — объяснил актер.

Новый президент CW Entertainment Брэд Шварц, назначенный на эту должность в 2022 году, стремился сделать сеть прибыльной к 2025 году — что, в свою очередь, привело к сокращению производственных затрат.