Актер Джанкарло Эспозито хотел покончить с собой до получения роли в сериале «Во все тяжкие»
В недавнем интервью актер Джанкарло Эспозито рассказал, что в сложный финансовый период планировал организовать собственное убийство, чтобы его дети могли получить страховые выплаты.
Актер хотел покончить с собой в 2008 году, за год до получения роли Густаво Фринга в сериале «Во все тяжкие», изменившей ход его карьеры.
Сейчас Джанкарло Эспозито — один из самых востребованных актеров. На его счету такие проекты, как «Мандалорец», «Пацаны» и некогда популярный «Мир Дикого Запада».
Следующим фильмом с участием актера станет «Максин XXX» — о девушке, мечтающей построить актерскую карьеру.
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17 апр 20:35
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