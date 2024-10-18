Max показал новый трейлер сериала «Дюна: Пророчество»

Читайте нас в

Max опубликовал новый трейлер сериала «Дюна: Пророчество». Научно-фантастический многосерийный проект, основанный на романе Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны», рассказывает о членах тайного женского ордена, стремившихся создать живой компьютер с пророческими способностями.

Кто снялся в сериале «Дюна: Пророчество»

В сериале «Дюна: Пророчество» снялись Трэвис Фиммел, Камилла Бипут, Сара Лам, Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Джоди Мэй, Марк Стронг, Сара-Софи Бусснина, Джош Хюстон и Хлоя Лиа.

Трейлер сериала «Дюна: Пророчество»