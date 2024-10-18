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Дюна Пророчество сериал 2024: трейлер и дата выхода — актеры
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Сегодня, 14:50

1 мин.

Max показал новый трейлер сериала «Дюна: Пророчество»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дюна: Пророчество», реж. Анна Ферстер, HBO
Фото Кадр из сериала «Дюна: Пророчество», реж. Анна Ферстер, HBO
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Max опубликовал новый трейлер сериала «Дюна: Пророчество». Научно-фантастический многосерийный проект, основанный на романе Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны», рассказывает о членах тайного женского ордена, стремившихся создать живой компьютер с пророческими способностями.

Кто снялся в сериале «Дюна: Пророчество»

В сериале «Дюна: Пророчество» снялись Трэвис Фиммел, Камилла Бипут, Сара Лам, Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Джоди Мэй, Марк Стронг, Сара-Софи Бусснина, Джош Хюстон и Хлоя Лиа.

Трейлер сериала «Дюна: Пророчество»

Когда выйдет сериал «Дюна: Пророчество»

Премьера сериала «Дюна: Пророчества» состоится 17 ноября.

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