Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Дюна пророчество сериал 2024: дата выхода серий и расписание — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:15

1 мин.

Стартовал сериал «Дюна: Пророчество»: расписание релиза эпизодов

Второй эпизод сериала «Дюна: Пророчество» выйдет 25 ноября
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дюна: Пророчество», реж. Анна Ферстер, HBO
Фото Кадр из сериала «Дюна: Пророчество», реж. Анна Ферстер, HBO
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

На HBO стартовал сериал «Дюна: Пророчество» по роману Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны». Проект рассказывает о членах тайного женского ордена, стремившихся создать живой компьютер с пророческими способностями.

Трейлер сериала «Дюна: Пророчество»

Расписание релиза эпизодов сериала «Дюна: Пророчество»

1 серия 18 ноября
2 серия 25 ноября
3 серия 2 декабря
4 серия 9 декабря
5 серия 16 декабря
6 серия 23 декабря
Дюна Пророчество сериал 2024: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть. «Дюна: Пророчество»: как стартовал сериал во вселенной Дени Вильнева от HBO

Сериалы
Новости холдинга
Россию не пускают на ЧМ-2026 — поможет Трамп
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
15-летнюю фигуристку Понтелеенко заподозрили в употреблении допинга
Овечкин второй раз подряд признан первой звездой дня в НХЛ
В США назвали разрешение Украине наносить удары вглубь РФ антиконституционным
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
18 ноя 19:45
Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Молот ведьм»
18 ноя 18:30
Когда выйдет 5-й эпизод сериала «Дайте шоу»
18 ноя 17:45
Когда выйдет третий акт 2-го сезона сериала «Аркейн»
18 ноя 16:25
Когда выйдет 14 эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»
18 ноя 15:00
Вышел отрывок рождественского спецэпизода «Доктора Кто»