Стартовал сериал «Дюна: Пророчество»: расписание релиза эпизодов
Второй эпизод сериала «Дюна: Пророчество» выйдет 25 ноября
На HBO стартовал сериал «Дюна: Пророчество» по роману Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны». Проект рассказывает о членах тайного женского ордена, стремившихся создать живой компьютер с пророческими способностями.
Трейлер сериала «Дюна: Пророчество»
Расписание релиза эпизодов сериала «Дюна: Пророчество»
|1 серия
|18 ноября
|2 серия
|25 ноября
|3 серия
|2 декабря
|4 серия
|9 декабря
|5 серия
|16 декабря
|6 серия
|23 декабря
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