Стартовал сериал «Дюна: Пророчество»: расписание релиза эпизодов

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На HBO стартовал сериал «Дюна: Пророчество» по роману Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны». Проект рассказывает о членах тайного женского ордена, стремившихся создать живой компьютер с пророческими способностями.

Трейлер сериала «Дюна: Пророчество»

Расписание релиза эпизодов сериала «Дюна: Пророчество»