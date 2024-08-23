Стала известна дата выхода сериала «Дюна: Пророчество»
Научно-фантастический сериал «Дюна: Пророчество» по роману Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны» начнет выходить 14 ноября.
Проект рассказывает о членах тайного женского ордена, которые стремились создать живой компьютер с пророческими способностями.
В сериале снялись Трэвис Фиммел, Камилла Бипут, Сара Лам, Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Джоди Мэй, Марк Стронг, Сара-Софи Бусснина, Джош Хюстон и Хлоя Лиа.
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