Вышел второй тизер сериала «Дюна: Пророчество»
Max опубликовал второй тизер сериала «Дюна: Пророчество». Проект, основанный на романе Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны», рассказывает о членах тайного женского ордена, которые в ходе многолетнего эксперимента пытались создать живой компьютер с пророческими способностями.
В «Пророчестве» снялись Трэвис Фиммел, Камилла Бипут, Сара Лам, Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Джоди Мэй, Марк Стронг, Сара-Софи Бусснина, Джош Хюстон и Хлоя Лиа.
Премьера сериала «Дюна: Пророчество» запланирована на ноябрь этого года.
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