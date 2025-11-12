Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Дюна Пророчество 2 сезон: съемки, когда выйдет и где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:15

1 мин.

Стартовали съемки 2-го сезона сериала «Дюна: Пророчество»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дюна: Пророчество», реж. Анна Ферстер, Ричард Дж. Льюис, Джон Камерон, Warner Bros. Television, Legendary Television, HBO Max
Фото Кадр из сериала «Дюна: Пророчество», реж. Анна Ферстер, Ричард Дж. Льюис, Джон Камерон, Warner Bros. Television, Legendary Television, HBO Max

Издание Variety сообщило, что начались съемки второго сезона сериала «Дюна: Пророчество». По словам шоураннера Элисон Шапкер, они будут проходить в Венгрии, Иордании и Испании.

К касту нового сезона присоединились Том Холландер, Индира Варма и Эшли Уолтерс. К своим ролям вернулись Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Сара-Софи Бусснина и другие.

Действие проекта разворачивается за 10 тысяч лет до истории Пола Атрейдеса. «Пророчество» рассказывает о тайном женском сообществе «Бене Гессерит».

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Дюна: Пророчество»

Дата выхода продолжения проекта будет объявлена позже.

Дюна Пророчество сериал 2024: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть.«Дюна: Пророчество»: как стартовал сериал во вселенной Дени Вильнева от HBO

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
21:35
Фильм «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном и Сигурни Уивер получил новую дату выхода
20:00
10 лучших сериалов студии Netflix последних пяти лет
20:00
Вышел первый тизер «Истории игрушек 5»
19:45
Вышел трейлер комедии «Мерв» с Чарли Коксом и Зои Дешанель
17:55
Вышел финальный трейлер «Сущности» с Бенедиктом Камбербэтчем