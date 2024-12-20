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Дюна Пророчество 2 сезон: что известно о продолжении сериала
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:30

1 мин.

Cериал «Дюна: Пророчество» продлили на 2-й сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дюна: Пророчество», реж. Анна Ферстер, HBO
Фото Кадр из сериала «Дюна: Пророчество», реж. Анна Ферстер, HBO
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Cериал «Дюна: Пророчество» продлили на второй сезон. Проект, основанный на романе Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны», рассказывает о членах тайного женского ордена, стремившихся создать живой компьютер с пророческими способностями.

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Где смотреть 2-й сезон сериала «Дюна: Пророчество»

Все текущие серии проекта доступны на Maх. Будущие эпизоды «Пророчества» также можно будет посмотреть на этой платформе.

Ранее мы писали, что известно о будущем саги «Дюна».

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