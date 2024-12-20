Cериал «Дюна: Пророчество» продлили на 2-й сезон
Cериал «Дюна: Пророчество» продлили на второй сезон. Проект, основанный на романе Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны», рассказывает о членах тайного женского ордена, стремившихся создать живой компьютер с пророческими способностями.
Где смотреть 2-й сезон сериала «Дюна: Пророчество»
Все текущие серии проекта доступны на Maх. Будущие эпизоды «Пророчества» также можно будет посмотреть на этой платформе.
Ранее мы писали, что известно о будущем саги «Дюна».
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