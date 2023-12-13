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Дюна 2 часть с Тимоти Шаламе: вышел новый трейлер фильма Дени Вильнева
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:05

0 мин.

Тимоти Шаламе снятся кошмары в третьем трейлере «Дюны: Часть вторая»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Тимоти Шаламе.
Фото Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
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Warner Bros. Pictures представил новый трейлер фильма Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая». Персонажи сиквела сталкиваются с той формой силы, которую наш мир еще не видел.

В картине снялись Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Остин Батлер, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард Леа Сейду и Дэйв Батиста.

Премьера фильма «Дюна: Часть вторая» пройдет 1 марта 2024 года.

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