Дыши сериал 2025: дата выхода серий и расписание — где смотреть
Фильмы и сериалы

14 августа, 15:00

1 мин.

Дата выхода сериала «Дыши»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Дыши», реж. Анна Кузнецова, Место силы, Originals Production
Фото Кадр со съемок сериала «Дыши», реж. Анна Кузнецова, Место силы, Originals Production

15 августа на Okko состоится премьера сериала Анны Кузнецовой («Каникулы») «Дыши». Проект рассказывает о талантливом акушере Лере (Марина Александрова), чья жизнь может быть разрушена из-за врачебной ошибки.

Кто снялся в сериале «Дыши»

В проекте также снялись Даша Верещагина, Мария Лукьянова, Евгения Аюнц, Мариэтта Цигаль-Полищук, Иван Агапов, Никита Григорьев, Артем Федотов, Артемий Мильграм и Константин Денисов.

Трейлер сериала «Дыши»

Расписание выхода эпизодов сериала «Дыши»

1 серия 15 августа
2 серия 22 августа
3 серия 29 августа
4 серия 5 сентября
5 серия 12 сентября
6 серия 19 сентября
7 серия 26 сентября
8 серия 3 октября
Танго на&nbsp;осколках, сериал.Календарь премьер российских сериалов 2025 года

Сериалы
