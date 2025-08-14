Дата выхода сериала «Дыши»: расписание релиза эпизодов
15 августа на Okko состоится премьера сериала Анны Кузнецовой («Каникулы») «Дыши». Проект рассказывает о талантливом акушере Лере (Марина Александрова), чья жизнь может быть разрушена из-за врачебной ошибки.
Кто снялся в сериале «Дыши»
В проекте также снялись Даша Верещагина, Мария Лукьянова, Евгения Аюнц, Мариэтта Цигаль-Полищук, Иван Агапов, Никита Григорьев, Артем Федотов, Артемий Мильграм и Константин Денисов.
Трейлер сериала «Дыши»
Расписание выхода эпизодов сериала «Дыши»
|1 серия
|15 августа
|2 серия
|22 августа
|3 серия
|29 августа
|4 серия
|5 сентября
|5 серия
|12 сентября
|6 серия
|19 сентября
|7 серия
|26 сентября
|8 серия
|3 октября
Последние новости