Стартовал сериал «Дым»: расписание релиза эпизодов

27 июня на Apple TV+ стартовал сериал «Дым». Криминальная драма Денниса Лихейна рассказывает о детективе и следователе по поджогам, которые пытаются выйти на след двух серийных поджигателей.

Кто снялся в сериале «Дым»

В проекте снялись Тэрон Эджертон, Джерни Смоллетт, Ханна Эмили Андерсон, Люк Росслер, Нтаре Мвине, Мишка Тебо, Адина Портер, Дакота Долби, Дэни Альварадо и Эрин Карплак.

Трейлер сериала «Дым»

Расписание выхода эпизодов сериала «Дым»