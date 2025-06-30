Стиль жизни
Дым сериал 2025: дата выхода серий и расписание — где смотреть
Фильмы и сериалы

30 июня, 18:00

1 мин.

Стартовал сериал «Дым»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дым», реж. Джим МакКэй, Кари Скогланд, Apple Studios, Imperative Entertainment, Crime Story Media
Фото Кадр из сериала «Дым», реж. Джим МакКэй, Кари Скогланд, Apple Studios, Imperative Entertainment, Crime Story Media

27 июня на Apple TV+ стартовал сериал «Дым». Криминальная драма Денниса Лихейна рассказывает о детективе и следователе по поджогам, которые пытаются выйти на след двух серийных поджигателей.

Кто снялся в сериале «Дым»

В проекте снялись Тэрон Эджертон, Джерни Смоллетт, Ханна Эмили Андерсон, Люк Росслер, Нтаре Мвине, Мишка Тебо, Адина Портер, Дакота Долби, Дэни Альварадо и Эрин Карплак.

Трейлер сериала «Дым»

Расписание выхода эпизодов сериала «Дым»

1 серия 27 июня
2 серия 27 июня
3 серия 4 июля
4 серия 11 июля
5 серия 18 июля
6 серия 25 июля
7 серия 1 августа
8 серия 8 августа
9 серия 15 августа
Календарь премьер зарубежных сериалов 2025 года.

Сериалы
Появился новый кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона

