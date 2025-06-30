Стартовал сериал «Дым»: расписание релиза эпизодов
27 июня на Apple TV+ стартовал сериал «Дым». Криминальная драма Денниса Лихейна рассказывает о детективе и следователе по поджогам, которые пытаются выйти на след двух серийных поджигателей.
Кто снялся в сериале «Дым»
В проекте снялись Тэрон Эджертон, Джерни Смоллетт, Ханна Эмили Андерсон, Люк Росслер, Нтаре Мвине, Мишка Тебо, Адина Портер, Дакота Долби, Дэни Альварадо и Эрин Карплак.
Трейлер сериала «Дым»
Расписание выхода эпизодов сериала «Дым»
|1 серия
|27 июня
|2 серия
|27 июня
|3 серия
|4 июля
|4 серия
|11 июля
|5 серия
|18 июля
|6 серия
|25 июля
|7 серия
|1 августа
|8 серия
|8 августа
|9 серия
|15 августа
