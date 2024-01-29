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Дьявол в деталях Дело Миранды: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
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Сегодня, 10:30

1 мин.

Триллер «Дьявол в деталях. Дело Миранды» выйдет в российский прокат 8 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дьявол в деталях. Дело Миранды».
Фото Кадр из фильма «Дьявол в деталях. Дело Миранды»
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8 февраля в прокат выйдет фильм Мишель Дэннер («Беглец») «Дьявол в деталях. Дело Миранды». По сюжету картины главная героиня подверглась жестокому нападению. Как выяснилось позже, произошедшее было лишь одним из звеньев в цепочке нераскрытых преступлений, совершенных серийным убийцей.

В проекте снялись Эбигейл Бреслин, Райан Филипп, Мирей Инос, Кайл Маклоклен, Эмили Ванкэмп, Дональд Сазерленд, Тэрин Мэннинг, Энди Гарсиа, Люк Уилсон и Нолан Гоулд.

Триллер «Дьявол в деталях. Дело Миранды» будет доступен в российских кинотеатрах с 8 февраля.

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