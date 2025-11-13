Стиль жизни
Дьявол носит Prada 2 фильм: тизер, трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:05

1 мин.

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Дьявол носит Prada 2»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2», реж. Дэвид Фрэнкел, 20th Century Studios, Sunswept Entertainment, Wendy Finerman Productions
Фото Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2», реж. Дэвид Фрэнкел, 20th Century Studios, Sunswept Entertainment, Wendy Finerman Productions

20th Century Studios опубликовал первый тизер-трейлер фильма «Дьявол носит Prada 2». Режиссером картины выступил Дэвид Фрэнкел. По сюжету Миранда (Мэрил Стрип) будет пытаться спасти модный журнал «Подиум».

Дьявол носит Прада: что известно о&nbsp;продолжении.Глянец сдает позиции: что известно о «Дьявол носит Prada 2»

Кто снялся в фильме «Дьявол носит Prada

В картине снялись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Кеннет Брана, Стэнли Туччи, Джастин Теру, Люси Лью, Леди Гага, Трейси Томс и Б.Дж. Новак.

Тизер-трейлер фильма «Дьявол носит Prada

Когда выйдет фильм «Дьявол носит Prada

Премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» запланирована на 1 мая 2026 года.

Леди Гага, Американская история ужасов.Леди Гага появится в сиквеле «Дьявола носит Prada»

