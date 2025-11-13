Вышел первый тизер-трейлер фильма «Дьявол носит Prada 2»

20th Century Studios опубликовал первый тизер-трейлер фильма «Дьявол носит Prada 2». Режиссером картины выступил Дэвид Фрэнкел. По сюжету Миранда (Мэрил Стрип) будет пытаться спасти модный журнал «Подиум».

Кто снялся в фильме «Дьявол носит Prada 2»

В картине снялись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Кеннет Брана, Стэнли Туччи, Джастин Теру, Люси Лью, Леди Гага, Трейси Томс и Б.Дж. Новак.

Тизер-трейлер фильма «Дьявол носит Prada 2»

Когда выйдет фильм «Дьявол носит Prada 2»

Премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» запланирована на 1 мая 2026 года.