Начались съемки «Дьявол носит Prada 2»

Издание Variety сообщило, что начались съемки сиквела «Дьявол носит Prada». Помимо звезд оригинального фильма к актерскому составу проекта присоединится Кеннет Брана. Он сыграет мужа главного редактора «Подиума» Миранды Пристли (Мэрил Стрип).

«Дьявол носит Prada» Дэвида Френкеля по одноименной книге Лорен Вайсбергер рассказывал о журналистке Энди Сакс (Энн Хэтэуэй), которая устроилась на работу в журнал мод и столкнулась со множеством профессиональных вызовов.

Когда выйдет «Дьявол носит Prada 2»

Премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» запланирована на 1 мая 2026 года.