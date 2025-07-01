Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Дьявол носит Prada 2 фильм: что известно — когда выйдет
Фильмы и сериалы

1 июля, 18:45

1 мин.

Начались съемки «Дьявол носит Prada 2»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada», реж. Дэвид Фрэнкел, Fox 2000 Pictures, Dune Entertainment, Major Studio Partners
Фото Кадр из фильма «Дьявол носит Prada», реж. Дэвид Фрэнкел, Fox 2000 Pictures, Dune Entertainment, Major Studio Partners

Издание Variety сообщило, что начались съемки сиквела «Дьявол носит Prada». Помимо звезд оригинального фильма к актерскому составу проекта присоединится Кеннет Брана. Он сыграет мужа главного редактора «Подиума» Миранды Пристли (Мэрил Стрип).

«Дьявол носит Prada» Дэвида Френкеля по одноименной книге Лорен Вайсбергер рассказывал о журналистке Энди Сакс (Энн Хэтэуэй), которая устроилась на работу в журнал мод и столкнулась со множеством профессиональных вызовов.

Когда выйдет «Дьявол носит Prada 2»

Премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» запланирована на 1 мая 2026 года.

Дьявол носит Prada, 2006.«Все хотят быть на нашем месте». 10 лучших фильмов и сериалов про моду и бренды

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Медведев выживает в душном Шанхае. Даниил — в четвертом круге «мастерса»
«Я выгорела и больше не могу». Касаткина досрочно завершила сезон-2025
Бывший еврокомиссар Бретон указал на ослабление ЕК
В США рассказали о возможности МиГ-31 с ракетами «Кинжал» легко обойти ПВО Украины
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
В Красноярском крае ищут пропавшую семью туристов. Что известно
Читайте далее
Вышел первый тизер мультфильма «Три богатыря и свет клином»

  • Bache Gabrielsen

    C постаревшими на 20 лет Стрип, Хэтэуэй и Блант ? Спасибо, не надо.

    01.07.2025

    • Следующий материал
    Вышел первый тизер мультфильма «Три богатыря и свет клином»

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    16:25
    Вестерн «Эддингтон» с Хоакином Фениксом, Педро Паскалем и Эммой Стоун выйдет 16 октября
    15:15
    Киллиан Мерфи рассказал, когда выйдет фильм по «Острым козырькам»
    5 окт 20:00
    Загадочное кино: 10 фильмов, которые сломают вам мозг
    4 окт 20:00
    Дорамы осени 2025 года: календарь
    3 окт 20:00
    Дружба и никакого секса: каким получился 2-й сезон сериала «Платонические отношения»