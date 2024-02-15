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Дядя Саддам: актеры, сюжет, режиссер
Фильмы и сериалы

15 февраля, 13:45

1 мин.

Барри Кеоган сыграет в фильме о последних днях жизни Саддама Хусейна

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Солтберн».
Фото Кадр из фильма «Солтберн»
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Барри Кеоган («Банши Инишерина», «Солтберн») сыграет в фильме, посвященному последним дням жизни иракского президента Саддама Хусейна. Картина получила название «Дядя Саддам», ее постановщиком будет Йохан Ренк, известный по работе над сериалом HBO «Чернобыль».

«Как ни странно, это фильм о тюрьме, о войне и почти что фильм ужасов. В нем происходит своего рода смена жанров», — рассказывал режиссер.

В фильме «Дядя Саддам» Барри Кеоган исполнит роль одного из американских солдат, которые держали Хусейна под стражей после его свержения.

Солтберн, Барри Кеоган. Рецензия на сатирический триллер «Солтберн», разделивший киноманов на два лагеря
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