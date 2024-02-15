Барри Кеоган сыграет в фильме о последних днях жизни Саддама Хусейна
Барри Кеоган («Банши Инишерина», «Солтберн») сыграет в фильме, посвященному последним дням жизни иракского президента Саддама Хусейна. Картина получила название «Дядя Саддам», ее постановщиком будет Йохан Ренк, известный по работе над сериалом HBO «Чернобыль».
«Как ни странно, это фильм о тюрьме, о войне и почти что фильм ужасов. В нем происходит своего рода смена жанров», — рассказывал режиссер.
В фильме «Дядя Саддам» Барри Кеоган исполнит роль одного из американских солдат, которые держали Хусейна под стражей после его свержения.
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