Барри Кеоган сыграет в фильме о последних днях жизни Саддама Хусейна

Барри Кеоган («Банши Инишерина», «Солтберн») сыграет в фильме, посвященному последним дням жизни иракского президента Саддама Хусейна. Картина получила название «Дядя Саддам», ее постановщиком будет Йохан Ренк, известный по работе над сериалом HBO «Чернобыль».

«Как ни странно, это фильм о тюрьме, о войне и почти что фильм ужасов. В нем происходит своего рода смена жанров», — рассказывал режиссер.

В фильме «Дядя Саддам» Барри Кеоган исполнит роль одного из американских солдат, которые держали Хусейна под стражей после его свержения.