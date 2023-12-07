Егорян — о сериале «Слово пацана»: «В конце концов он покажет, что ничем хорошим бандитизм не кончается»

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о сериале «Слово пацана».

«Мне очень нравится сериал! «Слово пацана» в конце концов покажет, что ничем хорошим бандитизм не кончается. Собственно, как это было и с «Бригадой». Смотрю, потому что нравится актер Никита Кологривый. Ну и в целом актерский состав очень интересный», — сказала Егорян «СЭ».

Сюжет разворачивается в 80-е годы. Родители пытаются выживать в эпоху всеобщего безденежья, а их дети тем временем предоставлены сами себе и пытаются адаптироваться к уличным законам.

В сериале снялись Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Сергей Бурунов и многие другие.