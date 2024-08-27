Стартовали съемки 3 сезона сериала «Два холма»
Начались съемки третьего сезона сериала START и «Кинопоиска» «Два холма». Продолжение проекта расскажет о событиях, которые произошли спустя полгода после объединения подруг и приматов.
Среди новых актеров грядущего сезона — Арина Постникова, Владислав Ветров, Илья Лыков и Олег Комаров.
К своим ролям в «Двух холмах» вернутся Пелагея Невзорова, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Филипп Бледный и другие.
Дата выхода третьего сезона пока неизвестна.
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