Стартовали съемки 3 сезона сериала «Два холма»

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Начались съемки третьего сезона сериала START и «Кинопоиска» «Два холма». Продолжение проекта расскажет о событиях, которые произошли спустя полгода после объединения подруг и приматов.

Среди новых актеров грядущего сезона — Арина Постникова, Владислав Ветров, Илья Лыков и Олег Комаров.

К своим ролям в «Двух холмах» вернутся Пелагея Невзорова, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Филипп Бледный и другие.

Дата выхода третьего сезона пока неизвестна.