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Два холма 3 сезон: съемки и дата выхода — когда выйдет новый сезон
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:35

1 мин.

Стартовали съемки 3 сезона сериала «Два холма»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Два холма»
Фото Кадр из сериала «Два холма»
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Начались съемки третьего сезона сериала START и «Кинопоиска» «Два холма». Продолжение проекта расскажет о событиях, которые произошли спустя полгода после объединения подруг и приматов.

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Среди новых актеров грядущего сезона — Арина Постникова, Владислав Ветров, Илья Лыков и Олег Комаров.

К своим ролям в «Двух холмах» вернутся Пелагея Невзорова, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Филипп Бледный и другие.

Дата выхода третьего сезона пока неизвестна.

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