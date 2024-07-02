Сериал «Два холма» продлили на 3 сезон
Сериал «Два холма» продлили на третий сезон. По сюжету постапокалиптического проекта START и «Кинопоиска», в результате биологической войны вымерли почти все мужчины, что дало женщинам возможность создать идеальное общество.
В продолжении сериала отключение нейросети «Лариса» привело к технологическому коллапсу, поэтому жительницы экогорода были вынуждены объединиться с «приматами» нефтяного века.
В «Двух холмах» снялись Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Светлана Камынина, Владимир Епифанцев, Анна Снаткина, Филипп Бледный, Андрей Скороход, Жанна Эппле, Валерий Скорокосов и Анфиса Вистингаузен.
Дата выхода третьего сезона пока неизвестна.
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1 июл 16:15
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