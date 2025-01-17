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Душегубы 2 сезон: съемки и первые кадры — когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:05

2 мин.

Начались съемки 2-го сезона сериала «Душегубы»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Душегубы», реж. Давид Ткебучава / АМЕДИА
Фото Кадр из сериала «Душегубы», реж. Давид Ткебучава / АМЕДИА
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Стартовали съемки второго сезона ретро-детектива «Душегубы». Основой сюжета проекта стали истории серийных убийц Николая Джумангалиева и Александра Скрынника, которые орудовали в Советском Союзе в 1979-1980 годах.

Во втором сезоне старший следователь по особо важным делам Леонид Ипатьев столкнется с новым профессиональным вызовом.

«Сценарий во втором сезоне получился более камерный, добавились семейные отношения, прошлое Ипатьева, которое его настигает. Но это все тот же Ипатьев, со своими принципами и представлениями о справедливости, добре и зле, правда, уже спустя несколько лет после дела о Витебском душителе. Сегодня он со своими коллегами вновь пытается разобраться в жестокой череде убийств», — рассказал о своем персонаже исполнитель главной роли Сергей Марин.

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«Душегубы» — историческое кино, а действие разворачивается во времена моего детства. Первый сезон снимал мой товарищ и талантливый режиссер Давид Ткебучава, и результат мне очень понравился: безукоризненный киноязык, где всё на своих местах. Конечно, это дополнительный вызов, который повышает ответственность и усложняет задачу. Но, как говорится, не бывает невыполнимых задач», — рассказал режиссер-постановщик второго сезона «Душегубов» Алексей Быстрицкий.

Кто снялся в сериале «Душегубы»

В проекте снялись Сергей Марин, Максим Стоянов, Владимир Юматов, Виктория Корлякова, Зоя Бербер, Дарья Урсуляк, Илья Роговин, Филипп Азаров, Оксана Скакун, Валерия Кот, Евгений Харитонов, Мария Аниканова, Сергей Епишев и Анна Соколович.

Кадры со съемок 2-го сезона сериала «Душегубы»

Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Душегубы», реж. Алексей Быстрицкий / АМЕДИА
Фото Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Душегубы», реж. Алексей Быстрицкий / АМЕДИА
Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Душегубы», реж. Алексей Быстрицкий / АМЕДИА
Фото Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Душегубы», реж. Алексей Быстрицкий / АМЕДИА
Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Душегубы», реж. Алексей Быстрицкий / АМЕДИА
Фото Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Душегубы», реж. Алексей Быстрицкий / АМЕДИА
Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Душегубы», реж. Алексей Быстрицкий / АМЕДИА
Фото Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Душегубы», реж. Алексей Быстрицкий / АМЕДИА
Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Душегубы», реж. Алексей Быстрицкий / АМЕДИА
Фото Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Душегубы», реж. Алексей Быстрицкий / АМЕДИА

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Душегубы»

Дата выхода второго сезона сериала «Душегубы» пока неизвестна.

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