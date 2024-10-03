В России стартовали показы фильма «Другой человек» с Себастианом Стэном

Читайте нас в

Сегодня, 3 октября, в российский прокат вышла картина «Другой человек». Режиссером и сценаристом фильма выступил Аарон Шимберг («Связанные по жизни»).

Сюжет проекта сосредоточен на начинающем актере Эдварде, который ради карьерных успехов и одобрения общества решается на радикальное хирургическое вмешательство, полностью меняющее его внешность.

В картине снялись Себастиан Стэн, Ренате Реинсве, Адам Пирсон, Оуэн Клайн, Малачи Вейр, Лиана Ранси, Джон Китинг, Даг Баррон, Чарли Корсмо и Люси Камински.

В этом году «Другой человек» был номинирован на «Золотого Медведя» Берлинского кинофестиваля, а Себастиан Стэн получил «Серебряного Медведя» за лучшую роль.