Вышел финальный трейлер фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»

Netflix опубликовал финальный трейлер фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец». Режиссером и сценаристом картины выступил Райан Джонсон. В новой главе истории частный детектив Бенуа Бланк (Дэниэл Крэйг) возьмется за расследование очередного убийства.

Кто снялся в фильме «Достать ножи: Проснись, мертвец»

В картине снялись Дэниэл Крэйг, Джош О'Коннор, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер, Керри Вашингтон, Эндрю Скотт, Кейли Спейни и Дэрил Маккормак.

Финальный трейлер фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»

Когда выйдет фильм «Достать ножи: Проснись, мертвец»