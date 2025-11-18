Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Достать ножи Проснись мертвец фильм 2025: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 10:15

1 мин.

Вышел финальный трейлер фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец», режиссер Райан Джонсон, Netflix
Фото Кадр из фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец», режиссер Райан Джонсон, Netflix

Netflix опубликовал финальный трейлер фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец». Режиссером и сценаристом картины выступил Райан Джонсон. В новой главе истории частный детектив Бенуа Бланк (Дэниэл Крэйг) возьмется за расследование очередного убийства.

Невозможное преступление: что известно про фильм &laquo;Достать ножи: Проснись, мертвец&raquo;.Невозможное преступление: что известно про новую часть «Достать ножи»

Кто снялся в фильме «Достать ножи: Проснись, мертвец»

В картине снялись Дэниэл Крэйг, Джош О'Коннор, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер, Керри Вашингтон, Эндрю Скотт, Кейли Спейни и Дэрил Маккормак.

Финальный трейлер фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»

Когда выйдет фильм «Достать ножи: Проснись, мертвец»

Премьера фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» пройдет 12 декабря.
Однажды в... Голливуде, фильм, 2019.Кризис среднего возраста и ссора с другом без причин: 7 фильмов с отличными диалогами
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
На Украине посоветовали Зеленскому уволить главу его офиса Ермака
На газопроводе в Омской области после взрыва произошло возгорание
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля

  • За спорт!

    О ужас, какой кошмар.., чушь

    18.11.2025

    • Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    15 ноя 19:00
    Готовимся к финальной битве: что было в 4 сезоне сериала «Очень странные дела»
    15 ноя 15:00
    Боевик «Джекпот» с Дэйвом Батистой выйдет в российский прокат 20 ноября
    14 ноя 22:45
    Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлен на 2-й сезон
    14 ноя 22:10
    Стало известно, когда выйдет спин-офф «Доктора Кто» под названием «Война между сушей и морем»
    14 ноя 19:40
    Вышел трейлер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди