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Достать ножи Проснись мертвец фильм 2025: тизер-трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

9 сентября 2025, 17:05

1 мин.

Вышел новый тизер-трейлер фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец», режиссер Райан Джонсон, Netflix
Фото Кадр из фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец», режиссер Райан Джонсон, Netflix

Netflix опубликовал новый тизер-трейлер фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец». Режиссером и сценаристом картины выступил Райан Джонсон. В новой главе истории частный детектив Бенуа Бланк (Дэниэл Крэйг) возьмется за расследование очередного убийства.

Кто снялся в фильме «Достать ножи: Проснись, мертвец»

В картине снялись Дэниэл Крэйг, Джош О'Коннор, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер, Керри Вашингтон, Эндрю Скотт, Кейли Спейни и Дэрил Маккормак.

Трейлер фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»

Когда выйдет фильм «Достать ножи: Проснись, мертвец»

Премьера фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» пройдет 12 декабря.

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