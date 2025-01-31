Стало известно, когда выйдет новая часть фильма «Достать ножи» с Дэниэлом Крэйгом
Netflix показал первый кадр из фильма «Достать ножи» с Дэниэлом Крэйгом и объявил, что картина, получившая подзаголовок «Проснись, мертвец», выйдет осенью этого года.
Режиссером и сценаристом картины выступает Райан Джонсон, работавший над предыдущими частями «Достать ножи».
Вместе с Дэниэлом Крэйгом в фильме снялись Керри Вашингтон, Кейли Спейни, Джош О'Коннор, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер и Эндрю Скотт.
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