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Достать ножи 3 Проснись мертвец фильм: когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:15

0 мин.

Стало известно, когда выйдет новая часть фильма «Достать ножи» с Дэниэлом Крэйгом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец», реж. Райан Джонсон / Netflix
Фото Кадр из фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец», реж. Райан Джонсон / Netflix
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Netflix показал первый кадр из фильма «Достать ножи» с Дэниэлом Крэйгом и объявил, что картина, получившая подзаголовок «Проснись, мертвец», выйдет осенью этого года.

Режиссером и сценаристом картины выступает Райан Джонсон, работавший над предыдущими частями «Достать ножи».

Вместе с Дэниэлом Крэйгом в фильме снялись Керри Вашингтон, Кейли Спейни, Джош О'Коннор, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер и Эндрю Скотт.

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