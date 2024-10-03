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Досье Черная канарейка фильм 2024: дата выхода в РФ — трейлер и где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:05

1 мин.

Боевик «Досье «Черная канарейка» с Кейт Бекинсейл вышел в российский прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Досье Черная канарейка»
Фото Кадр из фильма «Досье Черная канарейка»
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Сегодня, 3 октября, в российских кинотеатрах стартовали показы боевика «Досье «Черная канарейка» Пьера Мореля («Телохранитель на фрилансе»).

По сюжету фильма лучший оперативник ЦРУ Эйвери Грейвс стремится спасти похищенного террористами мужа.

В «Черное канарейке» снялись Кейт Бекинсейл, Рэй Стивенсон, Руперт Френд, Саффрон Берроуз, Бен Майлз, Майкл Брэндон, Эмма Гойкович, Андрей Ленарт, Арбен Байрактарай и Масаеси Ханэда.

Трейлер фильма «Досье «Черная канарейка»

Когда состоится цифровой релиз фильма «Досье «Черная канарейка»

Боевик «Досье «Черная канарейка» выйдет на платформе Amazon Prime Video 24 октября.

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