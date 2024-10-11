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Дорогуша сериал 2024: дата выхода и трейлер — Элла Пернелл
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Сегодня, 13:00

1 мин.

На Sky вышел криминальный мини-сериал «Дорогуша» со звездой «Фоллаута»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мини-сериала «Дорогуша»
Фото Кадр из мини-сериала «Дорогуша»
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10 октября на Sky вышли все эпизоды криминального мини-сериала «Дорогуша». По сюжету главная героиня Рианнон ведет тихую жизнь, чувствует себя невидимкой и хочет быть замеченной, но также извлекает из своего положения скрытые выгоды. Той, на кого не обращают внимания, может сойти с рук что угодно.

Кто снялся в мини-сериале «Дорогуша»

Главную роль в «Дорогуше» исполнила звезда сериала «Фоллаут» Элла Пернелл. Также в проекте снялись Кэлам Линч, Николь Лекки, Тим Сэмюэлс, Леа Харви, Дино Келли, Люси Хит и Джессика Бриндл.

Трейлер мини-сериала «Дорогуша»

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