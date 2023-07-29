Дональд Гловер вернется к роли Лэндо в сериале по «Звездным войнам»

Еще один персонаж культовой франшизы получит собственное шоу. На этот раз речь идет о Лэндо Калриссиане, точнее — о его молодой версии, которую Дональд Гловер сыграл в приквеле «Хан Соло: Звездные войны. Истории» (2018). Впервые о проекте заговорили в 2020 году, но с тех пор работа над ним не продвигалась, хотя сам Гловер не раз заявлял, что хотел бы вернуться к образу Лэндо.

Вместе со своим братом Стивеном актер также займется написанием сценария к сериалу. Ранее они уже выступали соавторами многосерийной драмы «Атланта», отмеченной несколькими престижными премиями, среди которых — «Эмми» и «Золотой глобус».