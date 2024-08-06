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Дом Дракона сериал: 3 и 4 сезон — что известно, когда выйдут
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:20

0 мин.

Шоураннер «Дома Дракона» рассказал, сколько еще сезонов будет у сериала

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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Шоураннер «Дома Дракона» Райан Кондал сообщил, что у сериала «Дом Дракона» будет еще два сезона, четвертый из которых станет заключительным.

На данный момент третий сезон приквела «Игры престолов» находится на ранней стадии, подготовка к съемкам начнется осенью, а производство проекта планируется запустить в начале следующего года.

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