Шоураннер «Дома Дракона» рассказал, сколько еще сезонов будет у сериала
Шоураннер «Дома Дракона» Райан Кондал сообщил, что у сериала «Дом Дракона» будет еще два сезона, четвертый из которых станет заключительным.
На данный момент третий сезон приквела «Игры престолов» находится на ранней стадии, подготовка к съемкам начнется осенью, а производство проекта планируется запустить в начале следующего года.
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