Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Дом Дракона 3 сезон: когда выйдет, дата — что известно о продолжении
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

0 мин.

Когда выйдет 3 сезон «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

На HBO завершился второй сезон сериала «Дом Дракона», а его продолжение уже находится в разработке. Подготовка к съемкам третьего сезона приквела «Игры престолов» стартует осенью этого года, а приступить к ним создатели шоу планируют в начале 2025 года.

Дата выхода третьего сезона «Дома Дракона» пока неизвестна.

Ранее шоураннер приквела «Игры престолов» рассказал, что четвертый сезон проекта станет последним.

Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь, 2024. Max показал первый тизер сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»

Сериалы
1
1
Новости холдинга
Гендиректора холдинга «Мастертел» обнаружили мертвым в квартире
Соболев, обнимашки и «панибратство». Пять вещей, которые Станкович изменил в «Спартаке»
Герасимов заверил Путина, что операция в Курской области завершится разгромом противника
ФСБ опубликовала планы готовившегося фашистской Германией ядерного удара по СССР
Последние новости
17:55
Max показал первый тизер сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»
16:35
Wink показал трейлер детского детективного сериала «Любопытная Варвара»
12:50
Боевик «Ларго Винч: Гнев прошлого» выйдет в российский прокат 29 августа
6 авг 21:30
Вышел новый трейлер мультфильма «Приключения Паддингтона 3»
6 авг 20:55
Создатель «Метода» рассказал, кто сыграет главную женскую роль в 3 сезоне