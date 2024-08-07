Когда выйдет 3 сезон «Дома Дракона»
На HBO завершился второй сезон сериала «Дом Дракона», а его продолжение уже находится в разработке. Подготовка к съемкам третьего сезона приквела «Игры престолов» стартует осенью этого года, а приступить к ним создатели шоу планируют в начале 2025 года.
Дата выхода третьего сезона «Дома Дракона» пока неизвестна.
Ранее шоураннер приквела «Игры престолов» рассказал, что четвертый сезон проекта станет последним.
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