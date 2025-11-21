HBO показал первые кадры 3-го сезона «Дома Дракона»

HBO представил первые кадры третьего сезона сериала «Дом Дракона». На одном Рейнира (Эмма Д'Арси) держит корону, а на другом Деймон (Мэтт Смит) идет в бой.

Второй сезон проекта завершился клиффхэнгером. В новом сезоне ожидается масштабное сражение.

Первые кадры 3-го сезона «Дома Дракона»

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона», реж. Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник и др., HBO

Когда выйдет 3-й сезон «Дома Дракона»

Премьера третьего сезона «Дома Дракона» запланирована на лето 2026 года. Четвертый сезон проекта станет заключительным.