HBO показал первые кадры 3-го сезона «Дома Дракона»
HBO представил первые кадры третьего сезона сериала «Дом Дракона». На одном Рейнира (Эмма Д'Арси) держит корону, а на другом Деймон (Мэтт Смит) идет в бой.
Второй сезон проекта завершился клиффхэнгером. В новом сезоне ожидается масштабное сражение.
Первые кадры 3-го сезона «Дома Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона», реж. Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник и др., HBO
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона», реж. Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник и др., HBO
Когда выйдет 3-й сезон «Дома Дракона»
Премьера третьего сезона «Дома Дракона» запланирована на лето 2026 года. Четвертый сезон проекта станет заключительным.
