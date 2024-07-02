Вышло превью 4 эпизода 2 сезона «Дома Дракона»

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Max опубликовал превью четвертой серии второго сезона «Дом Дракона», режиссером которой выступил Алан Тейлор. В новом эпизоде шоу Рейнира принимает решение отправить драконов на войну.

Третья серия продолжения приквела «Игры престолов», получившая название «Горящая мельница», рассказывала о, с одной стороны, попытках предотвратить кровавое столкновение, а, с другой — подготовке к нему.

Четвертый эпизод «Дома Дракона» выйдет 7 июля в 21.00 на HBO — 8 июля в 04.00 по московскому времени.