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Дом Дракона 2 сезон: когда выйдет 4 серия — превью (трейлер)
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:55

1 мин.

Вышло превью 4 эпизода 2 сезона «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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Max опубликовал превью четвертой серии второго сезона «Дом Дракона», режиссером которой выступил Алан Тейлор. В новом эпизоде шоу Рейнира принимает решение отправить драконов на войну.

Третья серия продолжения приквела «Игры престолов», получившая название «Горящая мельница», рассказывала о, с одной стороны, попытках предотвратить кровавое столкновение, а, с другой — подготовке к нему.

Четвертый эпизод «Дома Дракона» выйдет 7 июля в 21.00 на HBO — 8 июля в 04.00 по московскому времени.

Дом дракона-2024. «Горящая мельница»: обзор третьей серии второго сезона «Дома дракона»

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