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Дом Дракона 2 сезон: как снимали — видео о съемках и локациях
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:40

1 мин.

Вышло видео о съемках второго сезона «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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Max опубликовал видео о съемках второго сезона «Дома Дракона», в котором режиссер эпизода «Красный посев» Лони Перистер рассказал о локациях сериала. Постановщик отметил переменчивую погоду Уэльса и профессионализм команды проекта.

Восьмой и финальный эпизод «Дома Дракона» выйдет 4 августа на HBO. В предыдущей серии продолжения приквела «Игры престолов» Рейнира собрала на Драконьем Камне бастардов Таргариенов, а Алисента переосмысляла свою жизнь в Королевском лесу.

Дом Дракона 2 сезон 7 серия: обзор&nbsp;&mdash; что было в&nbsp;серии Красный посев. «Красный посев»: какой получилась 7-я серия 2-го сезона «Дома Дракона»

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