Вышло видео о съемках второго сезона «Дома Дракона»

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Max опубликовал видео о съемках второго сезона «Дома Дракона», в котором режиссер эпизода «Красный посев» Лони Перистер рассказал о локациях сериала. Постановщик отметил переменчивую погоду Уэльса и профессионализм команды проекта.

Восьмой и финальный эпизод «Дома Дракона» выйдет 4 августа на HBO. В предыдущей серии продолжения приквела «Игры престолов» Рейнира собрала на Драконьем Камне бастардов Таргариенов, а Алисента переосмысляла свою жизнь в Королевском лесу.