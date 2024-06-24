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Дом Дракона 2 сезон: где смотреть в России
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Сегодня, 14:05

0 мин.

2 сезон «Дома Дракона» выйдет в российских онлайн-кинотеатрах

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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Продолжение «Дома Дракона» официально выйдет в российских онлайн кинотеатрах. Страницы второго сезона приквела «Игры престолов» появились на «Амедиатеке» и Okko.

На данный момент для просмотра на этих платформах доступна первая серия продолжения проекта — «Сын за сына».

Премьера второго эпизода «Дома Дракона», получившего название «Рейнира Жестокая», прошла вчера, 23 июня, на HBO.

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