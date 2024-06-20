2 сезон «Дома Дракона»: расписание релиза эпизодов по московскому времени
16 июня на HBO вышла первая серия второго сезона «Дома Дракона». Приквел «Игры престолов» рассказывает о Вестеросе, который стоит на пороге кровавой войны.
Премьера второй серии проекта состоится 23 июня в 21.00 по североамериканскому восточному времени на HBO, то есть 24 июня в 04.00 утра по московскому времени (GMT+3) соответственно.
Расписание серий 2 сезона «Дома Дракона»
|1 серия
|17 июня в 04.00 по московскому времени
|2 серия
|24 июня в 04.00 по московскому времени
|3 серия
|1 июля в 04.00 по московскому времени
|4 серия
|8 июля в 04.00 по московскому времени
|5 серия
|15 июля в 04.00 по московскому времени
|6 серия
|22 июля в 04.00 по московскому времени
|7 серия
|29 июля в 04.00 по московскому времени
|8 серия
|5 августа в 04.00 по московскому времени
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